Газ на авто по всей Украине снова подешевел

Соответствующие сведения сообщает Enkorr со ссылкой на консалтинговую группу А-95

По информации ведомства, газ подешевел на 15 коп./л - до 14,71 грн/л. Кроме того, цены на газ опустили практически все операторы рынка. Однако больше всего они снизились в запорожской сети ZOG -на 65 коп./л, до 14,65 грн/л.

Также на 30 коп./л цену снизил AMIC. Примечательно, что в этой сети газ торгуется по 14,3 грн/л.

"KLO, OKKO, SOCAR, БРСМ-Нафта, Овис, Укрнафта и Авиас снизили цену в пределах 20 коп./л", - говорится в сообщении.

Кстати, дешевле всего газ продается в сети Авантаж – по 13,35 грн/л, в сети Восток (Глуско Украина) цена составляет 13,50 грн/л, на Барс 2000 - 13,90 грн/л.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция в Закарпатской области прекратила деятельность подпольных заправочных станций. Каждый день они продавали около восьми тысяч литров сжиженного газа.