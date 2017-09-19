Украина привлекла три миллиарда долларов от размещения еврооблигаций, - Порошенко

На сегодняшний день страна разместила еврооблигации на три миллиарда долларов под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения. Об этом в понедельник вечером, 17 сентября, во время встречи с международными инвесторами в Нью-Йорке сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, сегодня уже можно подвести первые итоги. Украина вышла на рынок заимствований и привлекла три миллиарда долларов. Никогда до этого Украина не привлекала такого объема и на такие сроки, - пояснил глава украинского государства, добавив, что это невероятно позитивная оценка инвесторами реформ, которые происходят в Украине.

Вместе с тем Порошенко отметил, что на сегодняшний день уже есть первые цифры заимствования. Если предыдущие "короткие бумаги" стоили 7,75%, то сегодня их цена уменьшена до 7,375% , и это экономия средств государственного бюджета на обслуживание внешнего долга, – пояснил президент.

Он также подчеркнул, что раньше Украина лишь накапливала долги, а "сегодняшнее заимствование является финансовой подушкой, финансовой платформой для проведения дальнейших реформ".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина поручила банкам организацию первого выпуска евробондов в долларах в качестве самостоятельного кредита.