В Украину прибыло еще одно судно с антрацитом

На его борту находится 80 тысяч тонн антрацитового угля из ЮАР. Судно прибыло морской торговый порт "Южный".

Как сообщает пресс-служба порта, судно Panamax SEMIRAMIS с углем пришвартовалось в украинском порту около часу ночи. С начала года это уже четвертый балкер для тепловых электростанций энергохолдинга ДТЭК.

При этом в ведомстве отметили, что порт начал работать с импортным энергетическим углем еще с 2014 года. В 2017 году энергетикам отправлено более 300 тысяч тонн антрацита и металлургам более миллиона тонн коксующегося угля, - заверили в пресс-службе, добавив, что в сентябре "Южный" планирует принять для различных грузовладельцев шесть судов с энергетическим и коксующимся углем общим объемом более 530 тысяч тонн.

Пятая такая партия угля ориентировочно прибудет 19 сентября, - отметили в порту.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесский порт в сентябре прибыли три американских судна с антрацитным углем.