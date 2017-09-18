В следующем году ожидается рост промышленности на четыре процента

В государственном бюджете на 2018 год ожидается рост промышленного производства на четыре процента. Об этом передает сайт парламента.
Согласно опубликованной информации, в бюджете прописано наращивание темпов развития в машиностроительной индустрии, особенно в контексте космического авиастроения.
Рост металлургического производства прогнозируется в 2018 году на уровне трех процентов.
Украина сохранит ведущую роль в экспорте продукции сельского хозяйства, что становится возможным благодаря тем преференциям, что недавно были приняты в ЕС для Украины.
Прогнозируемый рост для этой отрасли экономики составит на один процент больше, чем в прошлом году.
В 2018 году прогнозируется ускорение темпов роста ВВП до трех процентов.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина может установить новый рекорд экспорта живых свиней.