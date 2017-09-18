13:25 18.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В следующем году ожидается рост промышленности на четыре процента

В государственном бюджете на 2018 год ожидается рост промышленного производства на четыре процента. Об этом передает сайт парламента.

В следующем году ожидается рост промышленности на четыре процента

Согласно опубликованной информации, в бюджете прописано наращивание темпов развития в машиностроительной индустрии, особенно в контексте космического авиастроения.

Рост металлургического производства прогнозируется в 2018 году на уровне трех процентов.

Украина сохранит ведущую роль в экспорте продукции сельского хозяйства, что становится возможным благодаря тем преференциям, что недавно были приняты в ЕС для Украины.

Прогнозируемый рост для этой отрасли экономики составит на один процент больше, чем в прошлом году.

В 2018 году прогнозируется ускорение темпов роста ВВП до трех процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина может установить новый рекорд экспорта живых свиней.


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