В следующем году ожидается рост промышленности на четыре процента

Согласно опубликованной информации, в бюджете прописано наращивание темпов развития в машиностроительной индустрии, особенно в контексте космического авиастроения.

Рост металлургического производства прогнозируется в 2018 году на уровне трех процентов.

Украина сохранит ведущую роль в экспорте продукции сельского хозяйства, что становится возможным благодаря тем преференциям, что недавно были приняты в ЕС для Украины.

Прогнозируемый рост для этой отрасли экономики составит на один процент больше, чем в прошлом году.

В 2018 году прогнозируется ускорение темпов роста ВВП до трех процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина может установить новый рекорд экспорта живых свиней.