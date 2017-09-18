Украина выкупит евробонды на более чем 1,5 млрд долларов

Об этом говорится в сообщении Ирландской фондовой биржи.

По информации биржи, выкуп состоится по номинальной стоимости. В таком случае, дата погашения обязательств по указанным ценным бумагам, для суммы 1,161 млрд долларов - 2019 год, для ценных бумаг на 415,2 млн долларов - 2020 год.

"Дата расчета по предложению ожидается 25 сентября 2017", - говорится в сообщении биржи.

Отметим, Украина поручила банкам организацию первого выпуска евробондов в долларах в качестве самостоятельного кредита.

Министерство финансов Украины привлекло Rothschild в качестве финансового советника к процессу эмиссии ценных бумаг с фиксированной доходностью. Встречи с инвесторами будут организовывать такие известные компании, как BNP Paribas, J.P. Morgan и Goldman Sachs.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ",Общественная организация "Граждане за этику и ответственность в Вашингтоне" (CREW) подала в правительство запрос о поездке главы Минфина Стивена Мнучина в штат Кентукки на правительственном самолете во время солнечного затмения в США.