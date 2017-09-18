15:22 18.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Расходы на "Магистральные газопроводы" предусмотрены на уровне 20 миллиардов гривен

В проекте Госбюджета-2018 предусмотрены расходы – специально для поддержки ОАО "Магистральные газопроводы".

Расходы на

Расходы эти будут в сумме 20 миллиардов гривен - говорится в проекте Госбюджета на 2018 год, размещенном на официальном сайте парламента страны. А в пояснительной записке к проекту бюджета также сказано о том, что средства эти направят ПАО "Магистральные газопроводы" – с целью продолжения внедрения реформы рынка природного газа страны, а также для выполнения условий энергопакета и всех обязательств перед Европейским Энергосообществом.

Как сообщал УРА-Информ, проект Госбюджета-2018 предусматривает на проведение ремонта дорог 44 миллиарда гривен.


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