Расходы на "Магистральные газопроводы" предусмотрены на уровне 20 миллиардов гривен

Расходы эти будут в сумме 20 миллиардов гривен - говорится в проекте Госбюджета на 2018 год, размещенном на официальном сайте парламента страны. А в пояснительной записке к проекту бюджета также сказано о том, что средства эти направят ПАО "Магистральные газопроводы" – с целью продолжения внедрения реформы рынка природного газа страны, а также для выполнения условий энергопакета и всех обязательств перед Европейским Энергосообществом.

Как сообщал УРА-Информ, проект Госбюджета-2018 предусматривает на проведение ремонта дорог 44 миллиарда гривен.