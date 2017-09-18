13:54 18.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительство прогнозирует увеличение инвестиционной составляющей ВВП в 2018 году

В Госбюджете-2018 прогнозируется, что в следующем году инвестиционная составляющая валового накопления основного капитала увеличится на 15%.

Правительство прогнозирует увеличение инвестиционной составляющей ВВП в 2018 году

Такие данные содержит пояснительная записка к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованного на сайте парламента.

"Инвестиционная составляющая ВВП капитала будет расти в 2018 году на 15 процентов", - говорится в документе.

Прогнозируется, что увеличение инвестиций также приведет к увеличению чистого прироста прямых иностранных инвестиций по методологии платежного баланса, которое прогнозируется в 2018 году на уровне 3-3,5 млрд долл.

При этом отмечается, что по сценарию расчета показателей госбюджета на следующий год внешние условия развития будут благоприятными, также активизируются процессы расширения и диверсификации внешнеэкономических связей Украины со странами Европейского Союза, Азии и Африки.

Напомним,как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в связи с блокадой Донбасса и потерей контроля над расположенными там предприятиями Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины.


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