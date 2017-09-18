10:18 18.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 55 долларов за баррель

В понедельник, 18 сентября 2017 года, фьючерсы на нефть североморской марки Bren находяться выше отметки в 55 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 55 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов Bloomberg.

Так, по состоянию на 7:55 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке 55,69 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,38% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,91 доллара за баррель, прибавив 0,04%.

Кстати, с недавнего времени мировые цены на нефть снижались на фоне восстановления работы нефтеперерабатывающих заводов в США и очередного запуска ракеты КНДР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате урагана "Харви" предложение нефти на рынке США уменьшилось на 15%. В частности, наибольшее снижение зафиксировано  в Южном Техасе, где добывалось 1,4 млн барр./сутки сланцевой нефти.


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