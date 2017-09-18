07:00 18.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк продолжает ослаблять гривну

Национальный банк Украины установил на понедельник, 18 сентября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

Нацбанк продолжает ослаблять гривну

100 долл - 2622,4386 грн;

100 евро - 3137,2233 грн;

10 российских рублей - 4,558 грн.

При этом регулятор установил на 18 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1114.116427;

Серебро - 14.930034;

Платина - 825.987960;

Палладий - 796.548457.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 15 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2616,2016 грн;

100 евро - 3109,3556 грн;

10 российских рублей - 4,5286 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.


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