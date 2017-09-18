На ремонт автодорог в 2018 году выделят 44 миллиарда гривен

Это - примерно на 11,8 миллиарда гривен больше, чем было выделено в этом году. Это предусмотрено проектом госбюджета страны на 2018 год – сказано в сообщении на Правительственном портале.

К примеру - поступления в Дорожный фонд должны будут вскоре составить 32,6 миллиарда гривен - с возможностью роста при перевыполнении поступлений от таможенных сборов. Из Госбюджета планируют выделить на строительство и реконструкцию автодорог общего пользования - Львов - Умань; а также Белая Церковь - Одесса - Николаев - Херсон - четыре миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017 г. на ремонт дорог страны направят 16 миллиардов гривен.