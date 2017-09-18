18:31 18.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На финансирование партий в 2018 году предусмотрено 513 миллионов гривен

Нацагентство по предотвращению коррупции может от госбюджета получить на финансирование политических партий 513 млн.

На финансирование партий в 2018 году предусмотрено 513 миллионов гривен

Так, 513 миллионов и 671,3 тыс. грн. могут быть получены уже в 2018 г. Эта информация содержится в пояснительной записке к законопроекту "Про госбюджет Украины на 2018 г.", что был обнародован на сайте парламента Украины.

Согласно бюджетной програмне "Финансирование деятельности политпартий "расходы общего фонда госбюджета предусмотрены в размере 513 671,3 тысяч гривен - говорится в документе.

Как сообщал УРА-Информ, в 2018 г. в Украине на 124 гривны будет повышена минимальная пенсия. Такие данные есть в проекте госбюджета-2018.


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