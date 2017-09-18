20:05 18.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВФ начнет пересмотр программы с Украиной только после выполнения всех обязательств, - Люнгман

Четвертый пересмотр программы Международного валютного фонда в рамках механизма расширенного финансирования Украины возможен только после выполнения властями взятых на себя обязательств.

МВФ начнет пересмотр программы с Украиной только после выполнения всех обязательств, - Люнгман

Он фокусируется на пенсионной реформе, на мерах, направленных на ускорение приватизации, а также на обеспечение конкретных результатов в антикоррупционной деятельности. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил постоянный представитель Фонда Йоста Люнгман.

Он также добавил, что не менее важным является следование программе и соблюдение ранее достигнутых договоренностей относительно мер в фискальном и энергетическом секторах.

Вместе с тем он отметил, что в МВФ еще не определились с датой визита миссии в Украину.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон после официального визита в Украину 12-14 сентября сообщил на своей странице в микроблоге Twitter, что следующим шагом в борьбе с коррупцией в Украине является создание соответствующего суда.


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