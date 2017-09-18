Минимальная пенсия украинцев вырастет на 124 гривны

Так, в следующем году минимальная пенсия будет повышена - до 1497 грн. Такие сведения содержатся в пояснительной записке к законопроекту "Про госбюджет Украины на 2018 г.", опубликованному на парламентском сайте. Так, в ходе планирования Госбюджета-2018 прогнозные расходы на пенсионное обеспечение и пенсионное страхование, а также прожиточный минимум с первого января – 1373 гривны, с июля – 1435 гривен, а с декабря – 1497 гривен. На украинский Пенсионный фонд планируют выделить в 2018 г. 141,3 миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Госбюджет-2018 предусматривает 44 миллиарда гривен на ремонт дорог.