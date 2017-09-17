Порошенко одобрил предложения СНБО в бюджет

Контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова. Как сообщает пресс-служба главы государства в документе, в частности, сказано, что Совбез поручил Кабинету министру Украины предусмотреть в бюджете на 2018 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме не менее 5% от ВВП Украины. При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 165,4 миллиардов гривен, в том числе не менее 158,9 миллиардов гривен – из общего фонда госбюджета, а 6,4 миллиардов гривен – из специального фонда госбюджета.

В свою очередь для Минобороны в следующем году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда Госбюджета в объеме 81,7 миллиардов гривен, а за счет средств специального фонда – в объеме 1,6 миллиардов гривен.

На финансирование Национальной гвардии должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда Госбюджета в объеме 10,3 миллиардов гривен, за счет средств специального фонда – в объеме 739 миллионов гривен.

Правительство также должно предусмотреть финансирование Национальной полиции в объеме 24,3 миллиардов гривен за счет средств общего фонда Госбюджета и 90 миллионов гривен за счет средств специального фонда Госбюджета.

Государственной пограничной службе в следующем году будет выделено девять миллиардов гривен за счет средств общего фонда Госбюджета и 33,2 миллионов – за счет средств спецфонда.

ГосЧС получит 9,8 миллиардов гривен из общего фонда и 969,4 миллионов гривен из спецфонда Госбюджета 2018 года.

Кроме того, в бюджете 2018 года на финансирование СБУ должно быть предусмотрено 7 491,1 миллионов гривен за счет средств общего фонда и 160,9 миллионов гривен – за счет средств спецфонда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман в пятницу на заседании зявил, что впервые в истории доходы госбюджета нашей страны будут превышать триллион гривен.