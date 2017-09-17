14:15 17.09.2017 | Экономика | Новости
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Куба получит 5,7 миллиона долларов для устранения последствий урагана "Ирма"

ООН планирует выделить Кубе, которая стала жертвой урагана "Ирма", продпомощь стоимостью около 5,7 миллиона долларов.

Куба получит 5,7 миллиона долларов для устранения последствий урагана

Такое заявление сделал исполнительный глава Всемирной продпрограммы ООН Дэвид Бисли. Эта информация недавно была распространена Channel News Asia. Согласно этим данным - помощь ООН рассчитана на то, чтобы покрыть продовольственные нужды примерно 700 тысяч кубинцев – в ближайшие четыре месяца. В такие моменты все забывают про политические разногласия и трудятся во имя совместного блага – подчеркнул Бисли.

Как сообщал УРА-Информ, ураган "Ирма" ударил по Кубе десятого сентября 2017 г. Ранее поступала информация про серьезные убытки.


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