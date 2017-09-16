15:50 16.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100173898:labazovych

Украина рассчитывает привлекать извне по 2 млрд долларов в 2018-2019, - Данилюк

Правительство Украины планирует залучить на внешних рынках заимствований около 2 млрд долларов в 2018 году и столько же в 2019 году.

Украина рассчитывает привлекать извне по 2 млрд долларов в 2018-2019, - Данилюк

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Согласно его словам, в программе с МВФ есть планы привлечь 2 млрд долларов в ближайшие два года.

"Это наши ориентиры. Конечно, суммы могут отличаться", - отметил глава Минфина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", до конца года Украина должна получить еще два миллиарда долларов от Международного валютного фонда. Это будет зависеть от объемов финансирования Фонда и других международных организаций, а также от валютных заимствований правительства на внутреннем и внешнем рынках.

Такой прогноз в среду, 6 сентября, сделала главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив