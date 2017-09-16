08:30 16.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На развитие фермерства потратят около миллиарда гривен, - Гройсман

На развитие украинских фермерских хозяйств планируется потратить примерно миллиард гривен.

На развитие фермерства потратят около миллиарда гривен, - Гройсман

Также на компенсацию процентной ставки при сооружении животноводческих комплексов выделят 22,3 млрд грн. Про это рассказал украинский премьер Владимир Гройсман. Согласно его заявлению – в прошлый раз одобрили программу по развитию фермерских хозяйств и предполагается выделить миллиард гривен средств – под присмотром Ассоциации фермеров - чтобы каждая гривна дошла до фермерского хазяйства - добавил В.Гройсман. Правительство хочет создать условия для роста поголовья крупного рогатого скота.

Как сообщал УРА-Информ, новая вспышка АЧС была зафиксирована на Ивано-Франковщине.


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