На развитие фермерства потратят около миллиарда гривен, - Гройсман

Также на компенсацию процентной ставки при сооружении животноводческих комплексов выделят 22,3 млрд грн. Про это рассказал украинский премьер Владимир Гройсман. Согласно его заявлению – в прошлый раз одобрили программу по развитию фермерских хозяйств и предполагается выделить миллиард гривен средств – под присмотром Ассоциации фермеров - чтобы каждая гривна дошла до фермерского хазяйства - добавил В.Гройсман. Правительство хочет создать условия для роста поголовья крупного рогатого скота.

Как сообщал УРА-Информ, новая вспышка АЧС была зафиксирована на Ивано-Франковщине.