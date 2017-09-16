На развитие фермерства потратят около миллиарда гривен, - Гройсман

На развитие украинских фермерских хозяйств планируется потратить примерно миллиард гривен.
Также на компенсацию процентной ставки при сооружении животноводческих комплексов выделят 22,3 млрд грн. Про это рассказал украинский премьер Владимир Гройсман. Согласно его заявлению – в прошлый раз одобрили программу по развитию фермерских хозяйств и предполагается выделить миллиард гривен средств – под присмотром Ассоциации фермеров - чтобы каждая гривна дошла до фермерского хазяйства - добавил В.Гройсман. Правительство хочет создать условия для роста поголовья крупного рогатого скота.
Как сообщал УРА-Информ, новая вспышка АЧС была зафиксирована на Ивано-Франковщине.