06:00 16.09.2017 | Экономика | Новости
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Китай запретил торговать криптовалютами

Все криптовалютные биржи, зарегистрированные в Пекине, должны прекратить торговые операции.

Китай запретил торговать криптовалютами

Об этом сообщает издательство Caixin.

По их информации, сообщение о закрытии связано с усилением регулирования в Китае операций с ценными бумагами.

Кроме этого биржи, зарегистрированные в Пекине, должны прекратить регистрацию новых пользователей, о чем должны уведомить своих клиентов. Об этом говорится в документе пекинского филиала комитета по контролю за финансовыми рисками.

Все криптовалютные биржи, зарегистрированные в Пекине, также должны представить регулятору подробный план вывода средств пользователей до 20 сентября 18:00 по пекинскому времени.

Отмечается, что все владельцы бирж и инвесторы, должны оставаться в Пекине для сотрудничества с властью.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",криптовалюта Bitcoin достигла стоимости в 3256 долларов, что есть абсолютным историческим рекордом валюты Bitcoin.


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