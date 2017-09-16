11:22 16.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман недоволен темпами экономического роста Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что за последние 10 лет в Украине наблюдается экономический "застой". Об этом он сказал на саммите YES.

Гройсман недоволен темпами экономического роста Украины

По словам премьера, в 2004-2005 годах в Украине экономика набирала огромный темп роста, однако начатые преобразование постоянно останавливались. 

Гройсман уверен, что на данный момент у украинского государства есть все шансы для того, чтобы ежегодно увеличивать собственное ВВП.

Для этого необходимы внедрение реформ - пенсионной, земельной, судебной, а также продолжение процесса децентрализации.

Премьер подчеркнул, что сотрудничество с европейскими партнерами является ключевым для Украины, и что он очень ценит помощь, предоставляемую ЕББР и МВФ.

Правительство настроено на дальнейшее выполнение программы МВФ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр уверен, что успех внедрения в нашей стране реформ позволит рассчитаться с долгами.


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