Гройсман недоволен темпами экономического роста Украины

По словам премьера, в 2004-2005 годах в Украине экономика набирала огромный темп роста, однако начатые преобразование постоянно останавливались.

Гройсман уверен, что на данный момент у украинского государства есть все шансы для того, чтобы ежегодно увеличивать собственное ВВП.

Для этого необходимы внедрение реформ - пенсионной, земельной, судебной, а также продолжение процесса децентрализации.

Премьер подчеркнул, что сотрудничество с европейскими партнерами является ключевым для Украины, и что он очень ценит помощь, предоставляемую ЕББР и МВФ.

Правительство настроено на дальнейшее выполнение программы МВФ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр уверен, что успех внедрения в нашей стране реформ позволит рассчитаться с долгами.