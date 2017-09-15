В проект Госбюджета-2018 заложены доходы на уровне 1,118 триллиона гривен

Такое заявление 15-го сентября сделал В. Гройсман – премьер Украины. Согласно его сообщению - Кабмин закладывает в проект госбюджета нашей страны на 2018 год рост доходов – вплоть до 1,118 триллиона гривен. Эти сведения в рамках правительственного заседания 15-го сентября распространил В. Гройсман.

Согласно его словам – впервые за всю историю государства доход госбюджета будет выше триллиона гривен. Доход бюджета-2018 был заложен на уровне 1,118 триллиона гривен – подчеркнул Гройсман. В инфографике, обнародованной в Twitter, сказано о том, что доходы госбюджета возрастут на 15 процентов.

Как сообщал УРА-Информ, расходы на культуру в проекте Госбюджета-2018 вырастут на 900 миллионов гривен.