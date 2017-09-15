В НБУ заявили, что оснований для колебаний курса гривны - ВИДЕО
Национальный банк Украины пока не видят серьезных оснований для колебаний курса гривны.
Каких-либо фундаментальных причин для значительных колебаний нет. В этом в четверг вечером, 14 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.
По его словам, такой прогноз связан с мировыми ценами на основные товары, которые экспортирует Украина. Это металл, руда и продовольственные товары.
Цены на них как раз благоприятные, - пояснил он, добавив, что регулятор ожидает значительного притока иностранной валюты от экспорта украинских товаров.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее заместитель главы Нацбанка заявил, что увеличение бюджетных расходов и пенсионных выплат в ближайшие месяцы может ухудшить инфляционные ожидания.
Потребление, которое и так заметно оживляется на фоне повышения заработных плат может получить дополнительный стимул в результате увеличения бюджетных расходов и пенсионных выплат в течение следующих месяцев, - заявил Чурий.