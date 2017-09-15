В МВФ назвали условия выделения Украине третьего транша

Вместе с тем Фонд надеется на ускорение реформ в Украине. Об этом в четверг, 14 сентября, во время брифинга рассказал представитель фонда Джерри Райс.

Он также напомнил, что первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон выступил вчера с заявлением и вернулся обратно. Мы ожидаем ускорения ключевых реформ в сфере приватизации, реальной борьбы с коррупцией, ключевых реформ в социальной сфере и других стратегически важных реформ, - пояснил Райс, добавив, что МВФ ожидает, что миссия вскоре вернется в Киев, чтобы проверить выполнение реформ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Нацбанке сообщили, что Украина может получить транш Международного валютного фонда объемом два миллиарда долларов до конца 2017 года при условии принятия пенсионной реформы, проведения приватизации и других реформ.