07:29 15.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В МВФ назвали условия выделения Украине третьего транша

Международный валютный фонд заявил, что не исключает выделения очередного транша Украине в рамках программы финансовой помощи.

В МВФ назвали условия выделения Украине третьего транша

Вместе с тем Фонд надеется на ускорение реформ в Украине. Об этом в четверг, 14 сентября, во время брифинга рассказал представитель фонда Джерри Райс.

Он также напомнил, что первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон выступил вчера с заявлением и вернулся обратно. Мы ожидаем ускорения ключевых реформ в сфере приватизации, реальной борьбы с коррупцией, ключевых реформ в социальной сфере и других стратегически важных реформ, - пояснил Райс, добавив, что МВФ ожидает, что миссия вскоре вернется в Киев, чтобы проверить выполнение реформ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Нацбанке сообщили, что Украина может получить транш Международного валютного фонда объемом два миллиарда долларов до конца 2017 года при условии принятия пенсионной реформы, проведения приватизации и других реформ.


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