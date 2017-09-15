23:31 15.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украине хватит энергоресурсов на очередной отопительный сезон, - Гройсман

В Кабмине отлично подготовились к прохождению очередного отопительного сезона.

Украине хватит энергоресурсов на очередной отопительный сезон, - Гройсман

Известно, что в Украине достаточное количество  энергоресурсов - для прохождения страной отопительного сезона 2017-2018 гг. Такие данные распространил 15-го сентября премьер-министр В. Гройсман – в рамках заседания Кабмина.

По словам В. Гройсмана – страна отлично подготовлена к зиме. Она имеет запасы – газ и все прочее необходимое – для планового вхождения в сезон отопления. Как ранее заявлял Г. Зубко – министр ЖКХ и развития регионов – ЖКХ страны к сезону отопления 2017-2018 гг. подготовлено на 95 процентов.

Как сообщал УРА-Информ, тепло в украинских домах появится уже в октябре – ранее обещал В. Гройсман.


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