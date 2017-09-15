12:17 15.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина может перейти от стабильности к экономическому росту, - Липтон

Украинская экономика сейчас имеет все возможности перейти от стабильности к уверенному и быстрому росту.

Украина может перейти от стабильности к экономическому росту, - Липтон

Стабилизация должна стать фундаментом для восстановления быстрого роста. Украина, очевидно, имеет возможность перейти от стабилизации к росту.

Такое мнение высказал в пятницу 15 сентября, в интервью "Экономической правде" первый заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон. По его словам, экономика Украины уже растет, однако страна нуждается в гораздо более быстрых темпов роста.

Страна должна наверстать своих европейских соседей. Вместе с тем Липтон подчеркнул, что скорость роста экономики напрямую зависит от проведения дальнейших реформ.

История Украины показывает, что страна никогда не проводила непрерывного процесса реформирования, поэтому достигнув прогресса и прервав его, Украина, вместо того, чтобы двигаться вперед, откатывалась назад, - пояснил он, добавив, что страна была в подобной ситуации и раньше.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко и первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон обсудили возможность предоставления Украине очередного транша.


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