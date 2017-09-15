18:40 15.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Проект Госбюджета-2018: 165 миллиардов гривен предусмотрено на оборону

Проект украинского Госбюджета на 2018 год предполагает рост расходов на безопасность, а также на оборону.

Проект Госбюджета-2018: 165 миллиардов гривен предусмотрено на оборону

Так, рост расходов на указанные сферы будет на уровне 164,9 миллиарда гривен. Такие данные распространил премьер-министр страны Владимир Гройсман – в рамках представления проекта указанного документа 15-го сентября. По словам Гройсмана – фиксируют серьезный рост бюджета – со 143 миллиардов гривен до 164,9 миллиарда гривен – уже в 2018 году.

Расходы на оборону в следующем году составят – как и ожидалось – 5 процентов ВВП – подчеркнул Гройсман. На военную технику, в частности, выделят 16,4 миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Госбюджет-2018 предусматривает выделение на ВСУ 83,3 миллиарда гривен.

 


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