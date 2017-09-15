14:25 15.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко анонсировал повышение зарплат сотрудникам служб по чрезвычайным ситуациям

Президент Украины Петр Порошенко пообещал спасателям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям повысить зарплату. 

Порошенко анонсировал повышение зарплат сотрудникам служб по чрезвычайным ситуациям

Об этом он заявил во время торжественных мероприятий по случаю профессионального праздника Дня спасателя в Киевской области.

По словам главы государства, зарплата каждого спасателя будет увеличена более чем на тысячу гривен. К слову, это уже второе в этом году повышение, может быть не такое высокое, как хотелось бы, но точно демонстрирует, что мы вместе двигаемся в правильном направлении.

«В этом году нам удалось повысить зарплаты учителям. Мы будем и дальше работать над повышением заработной платы работникам образования», — сказал Порошенко.

Отмечается, что сотрудники ГСЧС за этот год показали наилучшие результаты в своей роботе.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",Петренко анонсировал повышение зарплат работникам пенитенциарной службы, что пройдут переаттестацию.


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