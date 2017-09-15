Порошенко анонсировал повышение зарплат сотрудникам служб по чрезвычайным ситуациям

Об этом он заявил во время торжественных мероприятий по случаю профессионального праздника Дня спасателя в Киевской области.

По словам главы государства, зарплата каждого спасателя будет увеличена более чем на тысячу гривен. К слову, это уже второе в этом году повышение, может быть не такое высокое, как хотелось бы, но точно демонстрирует, что мы вместе двигаемся в правильном направлении.

«В этом году нам удалось повысить зарплаты учителям. Мы будем и дальше работать над повышением заработной платы работникам образования», — сказал Порошенко.

Отмечается, что сотрудники ГСЧС за этот год показали наилучшие результаты в своей роботе.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",Петренко анонсировал повышение зарплат работникам пенитенциарной службы, что пройдут переаттестацию.