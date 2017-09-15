Нацбанк на пятницу немного ослабил гривну

100 долл - 2616,2016 грн;

100 евро - 3109,3556 грн;

10 российских рублей - 4,5286 грн.

При этом регулятор установил на 14 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1114.116427;

Серебро - 14.930034;

Платина - 825.987960;

Палладий - 796.548457.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 14 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2607,9643 грн;

100 евро - 3124,0804 грн;

10 российских рублей - 4,5224 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.