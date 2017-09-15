Насалик поведал о процессах корпоратизации "Укрэнерго"

По словам Насалика, необходимо, чтобы министерство приняло новый устав, который предусматривал бы корпоративную систему управления.

Он отметил, что нужно создать специальный орган для прозрачного контроля над доходами\расходами нашего ведомства, но это не должна быть структура в нашей бюрократической машине.

Такая инспекция сможет защищать права потребителей и оказывать им дополнительную поддержку.

"С введением закона о рынке электроэнергии мы должны открыть шлюзы по реформированию Государственной инспекции", - подчеркнул Насалик.

Ранее у Украину поступила первая партия американского антрацита. Эксперты уверены, что в 2025 году государство полностью избавится от нужды использования "черного" сырья.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в помещении государственного предприятия Национальная энергокомпания "Укрэнерго" полиция провела обыск.