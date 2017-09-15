12:50 15.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Насалик поведал о процессах корпоратизации "Укрэнерго"

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что процесс корпоратизации предприятия "Укрэнерго" займет несколько месяцев. Об этом сообщает сам министр.

Насалик поведал о процессах корпоратизации

По словам Насалика, необходимо, чтобы министерство приняло новый устав, который предусматривал бы корпоративную систему управления.

Он отметил, что нужно создать специальный орган для прозрачного контроля над доходами\расходами нашего ведомства, но это не должна быть структура в нашей бюрократической машине.

Такая инспекция сможет защищать права потребителей и оказывать им дополнительную поддержку.

"С введением закона о рынке электроэнергии мы должны открыть шлюзы по реформированию Государственной инспекции", - подчеркнул Насалик.

Ранее у Украину поступила первая партия американского антрацита. Эксперты уверены, что в 2025 году государство полностью избавится от нужды использования "черного" сырья.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в помещении государственного предприятия Национальная энергокомпания "Укрэнерго" полиция провела обыск.


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