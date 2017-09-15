На развитие харьковского метро выделят 160 миллионов долларов

Известно, что Европейский инвестиционный банк намерен вскоре выделить 160 миллионов евро - на развитие метрополитена Харькова. Такие данные распространил "Правительственный портал". Известно о том, что вице-премьер страны Владимир Кистион уже ранее устроил встречу с вице-президентом ЕИБ – В. Гудаком, в рамках которой говорили про подготовку к подписанию новых соглашений – между ЕИБ и Украиной.

При оказании поддержки банком в Украине внедряют 13 проектов. И один из максимально успешных - это проект развития метро Харькова, который скоро дополнят подписанием в октябре новой договоренности - на 160 миллионов евро.

Как сообщал УРА-Информ, в метро столицы будет ездить поезд "Энеида".