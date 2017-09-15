16:09 15.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Госбюджет-2018: на ВСУ выделят 83,3 миллиарда гривен

ВСУ должны будут получить примерно на 20 миллиардов гривен больше, чем ими было получено в этом году.

Госбюджет-2018: на ВСУ выделят 83,3 миллиарда гривен

Таким образом - в госбюджете на 2018 г. на Вооруженные силы страны планируют выделить 83,8 миллиарда гривен. Такое сообщение поступило от министра обороны Украины Степана Полторака. Согласно его словам – предварительно – по итогам проведенного заседания СНБО – бюджет на нужды ВСУ на 2018 г. запланирован на уровне 83,3 миллиарда гривен. Однако для этого еще требуется правительственное решение – подчеркнул глава украинского Минобороны.

Как сообщал УРА-Информ, ранее А. Турчинов анонсировал существенное увеличение оборонного бюджета Украины на 2018 г.


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