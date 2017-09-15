19:18 15.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Госбюджет-2018: на культуру расходы вырастут на 900 миллионов гривен

К примеру – в Госбюджете-2018 на чествование памяти активистов Революции достоинства предусмотрено 51,3 миллиона гривен.

Госбюджет-2018: на культуру расходы вырастут на 900 миллионов гривен

Известно, что расходы на культуру в бюджете-2018 Украины вырастут на 900 миллионов гривен. Эту информацию распространил премьер-министр страны Владимир Гройсман – в ходе своего выступления 15 сентября 2017 г. – на заседании украинского Кабмина.

Согласно словам Гройсмана - расходы на культуру в Госбюджете-2018 должны будут возрасти на 900 миллионов гривен. В частности, чествование памяти активистов Революции достоинства обойдется в 51,3 миллиона гривен, на Нацмузей "Мемориал жертв голодомора" предусмотрят 200 миллионов гривен, на развитие кинематографа - 500 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, проект Госбюджета-2018 предусматривает на оборону 165 миллиардов гривен.


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