15:50 15.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕС предложил программу поддержки Фонда энергоэффективности на 5 лет, - Зубко

Европейский Союз предложил программу поддержки Фонда энергоэффективности на пять лет. Такие сведения сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в ходе встречи с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

ЕС предложил программу поддержки Фонда энергоэффективности на 5 лет, - Зубко

По словам Зубко, такая поддержка со строны Евросоюза будет постоянно дополняться. В частности, речь идет не о разовой помощи, а о длительной поддержки как технической, так и финансовой, подчеркнул министр.

Отметим, что ранее ЕС уже подтвердил готовность предоставить Фонду энергоэффективности 100 млн евро. Таким образом, это позволит наполнить Фонд и начать финансирование конкретных проектов по энергоэффективности. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине уже примерно 330-ти тысяч семей успели воспользоваться государственной поддержкой – в рамках программы "теплых кредитов". Страна уже компенсировала примерно два миллиарда гривен.


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