ЕС предложил программу поддержки Фонда энергоэффективности на 5 лет, - Зубко

По словам Зубко, такая поддержка со строны Евросоюза будет постоянно дополняться. В частности, речь идет не о разовой помощи, а о длительной поддержки как технической, так и финансовой, подчеркнул министр.

Отметим, что ранее ЕС уже подтвердил готовность предоставить Фонду энергоэффективности 100 млн евро. Таким образом, это позволит наполнить Фонд и начать финансирование конкретных проектов по энергоэффективности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине уже примерно 330-ти тысяч семей успели воспользоваться государственной поддержкой – в рамках программы "теплых кредитов". Страна уже компенсировала примерно два миллиарда гривен.