Brent торгуется выше 55 долларов за баррель

В пятницу, 15 сентября, стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent поднялись выше отметки в 55 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.
Согласно недавно полученным сведениям, нефть Brent торговалась на отметке 55,30 доллара за баррель. Таким образом, это на 0,04% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
В свою очередь цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 49,77 доллара за баррель, потеряв 0,24%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Венесуэлы запретило нефтяным трейдерам в стране вести всяческие расчеты в долларах. Теперь трейдеры стали переводить платежки в евро.