09:58 15.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Brent торгуется выше 55 долларов за баррель

В пятницу, 15 сентября, стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent поднялись выше отметки в 55 долларов за баррель.

Brent торгуется выше 55 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, нефть Brent торговалась на отметке 55,30 доллара за баррель. Таким образом, это на 0,04% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 49,77 доллара за баррель, потеряв 0,24%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Венесуэлы запретило  нефтяным трейдерам в стране вести всяческие расчеты в долларах. Теперь трейдеры стали переводить платежки в евро.


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