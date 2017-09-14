07:45 14.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Впервые за полтора года Нацбанк разместил трехлетние депсертификаты

Национальный банк Украины в среду вечером, 13 сентября, впервые с февраля 2016 провел размещение трехмесячных депозитных сертификатов.

Впервые за полтора года Нацбанк разместил трехлетние депсертификаты

Общая сумма размещения составила 500 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба НБУ, всего банками на тендер было подано 32 заявки общим объемом почти 2,3 миллиарда гривен.

В пресс-службе также пояснили, что депозитные сертификаты на три месяца будут способствовать формированию кривой доходности и ценообразованию других инструментов, а спрос, который был время первого размещения, показал, что такой инструмент необходим.

По словам директора департамента открытых рынков регулятора Сергя Пономаренко, НБУ будет наблюдать дальнейшее развитие вторичного рынка, на котором будут торговаться трехмесячные депозитные сертификаты. Следующий тендер пройдет 20 сентября, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк упростил порядок получения резидентами кредитов от международных финансовых организаций для оживления сотрудничества украинского бизнеса с МФО и более активного притока долгового капитала в Украину.


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