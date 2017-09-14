Венесуэла запретила экспортерам нефти расчет в долларах

Правительство Венесуэлы запретило нефтяным трейдерам в стране вести всяческие расчеты в долларах.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
По информации издания, теперь трейдеры стали переводить платежки в евро.
Также стало известно, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA обратилась к своим партнерам для того, чтобы те открыли счета в евро и конвертировали имеющиеся средства в эту валюту.
С помощью этой меры правительство республики надеется обойти санкции США.
Кстати, совсем недавно Вашингтон запретил сделки с ценными бумагами PDVSA и с новыми выпусками гособлигаций Венесуэлы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате урагана "Харви" предложение нефти на рынке США уменьшилось на 15%.