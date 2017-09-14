Венесуэла запретила экспортерам нефти расчет в долларах

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, теперь трейдеры стали переводить платежки в евро.

Также стало известно, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA обратилась к своим партнерам для того, чтобы те открыли счета в евро и конвертировали имеющиеся средства в эту валюту.

С помощью этой меры правительство республики надеется обойти санкции США.

Кстати, совсем недавно Вашингтон запретил сделки с ценными бумагами PDVSA и с новыми выпусками гособлигаций Венесуэлы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате урагана "Харви" предложение нефти на рынке США уменьшилось на 15%.