15:30 14.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В августе потребительская инфляция выросла до 16,2%

При этом в Украине индекс потребительских цен снизился на 0,1% - в месячном измерении.

В августе потребительская инфляция выросла до 16,2%

Таким образом - потребительская инфляция в августе 2017 г. составляла 16,2 процента - в годовом измерении. Такая информация 14-го сентября была распространена в Нацбанке Украины. Так - в августе потребительская инфляция продолжала расти –  в годовом измерении - и уже составила 16,2 процента - сказано в сообщении Нацбанка.

В Регуляторе при этом также отметили, что индекс потребительских цен снизился на 0,1 процента – в месячном измерении. Это – по причине сезонного удешевления плодоовощной продукции, а также одежды и обуви. Фактическая же инфляция – согласно данным Нацбанка – уже превысила прогноз, что был обнародован в отчете по инфляции в июле 2017 г.

Как сообщал УРА-Информ, в июле в Украине инфляция замедлилась до 0,2%


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