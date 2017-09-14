В августе потребительская инфляция выросла до 16,2%

Таким образом - потребительская инфляция в августе 2017 г. составляла 16,2 процента - в годовом измерении. Такая информация 14-го сентября была распространена в Нацбанке Украины. Так - в августе потребительская инфляция продолжала расти – в годовом измерении - и уже составила 16,2 процента - сказано в сообщении Нацбанка.

В Регуляторе при этом также отметили, что индекс потребительских цен снизился на 0,1 процента – в месячном измерении. Это – по причине сезонного удешевления плодоовощной продукции, а также одежды и обуви. Фактическая же инфляция – согласно данным Нацбанка – уже превысила прогноз, что был обнародован в отчете по инфляции в июле 2017 г.

Как сообщал УРА-Информ, в июле в Украине инфляция замедлилась до 0,2%