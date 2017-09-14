Швейцарцы решили купить долю в украинском банке

Компания планирукт приобрести 40% акций. Как сообщает в среду, 13 сентября, пресс-служба банк, руководство "Львова" уже подало необходимую документацию в Национальный банк Украины по согласованию инвестиции нового стратегического акционера.

Лучший практический опыт по Швейцарии, ведущего мирового банковского рынка, позволят нам расти и развивать прочный и надежный региональный банк для малого и среднего бизнеса частных лиц, - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь владелец банка Маргейр Петурссон начал сотрудничество с новым партнером, который разделяет его убеждение в том, что банк из Львова очень подходит для обслуживания клиентов в Западной Украине.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Украине с начала года количество коммерческих банков уменьшилось до 89.