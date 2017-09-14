Польша планирует приобрести у Франции подводные лодки

По словам министра, вопрос о подводных лодках, был включен в повестку дня собрания. Так, в настоящее время вопрос является предметом интенсивной работы.

"Мы хотим этот контракт заключить как можно скорее, а лучше еще в этом году", — заявил он.

Также, Мачеревич уточнил, что Франция готова вести переговоры о лодках, интегрированных с крылатыми ракетами. Как было сказано, такое предложение в точности соответствует польским запросам.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",Эммануель Макрон заявляет, что польское государство постепенно изолируется от Евросоюза.