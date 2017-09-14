Польша намерена ввести налог на работников из Украины

Соответствующий закон планируется принять в ближайшее время. Как сообщает Delo.ua, ссылаясь на главу Постоянной комиссии Кабинета министров Польши Генри Ковальчика, который координирует работу над проектом, налог составит около 300 злотых в месяц.

При этом польский чиновник отметил, что закон коснется сотен тысяч людей. Нужно, чтобы фермеры могли легально нанимать таких работников, уплачивая небольшой налог в размере около 300 злотых в месяц, - пояснил Ковальчик, добавив, что новые правила, скорее всего, вступят в силу со следующего летнего сезона.

При этом чиновник заверил, что "при случае будет решена и проблема регистрации иностранных работников, что также важно для национальной безопасности".

Согласно статистическим данным, Польша выдала более миллиона разрешений на въезд. Однако мы не знаем, сколько людей выехала, а сколько осталось работать, - посетовал Генри Ковальчик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представители одной из рекрутинговых компаний Польши подчеркнули, что после введения безвиза для Украины работники с Украины начали больше зарабатывать. Если ранее зарплаты в час колебались в пределах 9-10 злотых, то в различных сферах сейчас зарплаты выросли до 14-25 злотых.