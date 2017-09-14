13:37 14.09.2017 | Экономика | Новости
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Польша намерена ввести налог на работников из Украины

До конца текущего года Польша планирует ввести фиксированный налог за трудоустройство сезонного работника.

Польша намерена ввести налог на работников из Украины

Соответствующий закон планируется принять в ближайшее время. Как сообщает Delo.ua, ссылаясь на главу Постоянной комиссии Кабинета министров Польши Генри Ковальчика, который координирует работу над проектом, налог составит около 300 злотых в месяц.

При этом польский чиновник отметил, что закон коснется сотен тысяч людей. Нужно, чтобы фермеры могли легально нанимать таких работников, уплачивая небольшой налог в размере около 300 злотых в месяц, - пояснил Ковальчик, добавив, что новые правила, скорее всего, вступят в силу со следующего летнего сезона.

При этом чиновник заверил, что "при случае будет решена и проблема регистрации иностранных работников, что также важно для национальной безопасности".

Согласно статистическим данным, Польша выдала более миллиона разрешений на въезд. Однако мы не знаем, сколько людей выехала, а сколько осталось работать, - посетовал Генри Ковальчик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представители одной из рекрутинговых компаний Польши подчеркнули, что после введения безвиза для Украины работники с Украины начали больше зарабатывать. Если ранее зарплаты в час колебались в пределах 9-10 злотых, то в различных сферах сейчас зарплаты выросли до 14-25 злотых.


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