17:21 14.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк ожидает получения очередного транша от МВФ

Украине может быть перечислен очередной транш от Международного валютного фонда уже до конца нынешнего года.

Нацбанк ожидает получения очередного транша от МВФ

Так, транш в объеме двух миллиардов долларов может быть перечислен Украине уже до конца 2017 г. транш будет перечислен при условии, если Украина примет пенсионную реформу, а также проведет приватизацию и еще некоторые реформы. Такое заявление сделал О. Чурий – замглавы Нацбанка страны.

Согласно его словам – если Украина выполнит все указанные условия, то уже до конца 2017 г. страна имеет шанс получить очередной транш МВФ. Сумма в два миллиарда долларов сейчас стоит в прогнозе у страны – подчеркнул Чурий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее скорое получение нового транша МВФ анонсировали эксперты.


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