Нацбанк ожидает получения очередного транша от МВФ

Так, транш в объеме двух миллиардов долларов может быть перечислен Украине уже до конца 2017 г. транш будет перечислен при условии, если Украина примет пенсионную реформу, а также проведет приватизацию и еще некоторые реформы. Такое заявление сделал О. Чурий – замглавы Нацбанка страны.

Согласно его словам – если Украина выполнит все указанные условия, то уже до конца 2017 г. страна имеет шанс получить очередной транш МВФ. Сумма в два миллиарда долларов сейчас стоит в прогнозе у страны – подчеркнул Чурий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее скорое получение нового транша МВФ анонсировали эксперты.