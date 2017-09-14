МВФ еще не определился когда миссия приедет в Киев, - Райс

Фонд еще не определился когда прибудет миссия в Украину в рамках четвертого пересмотра программы EFF. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщил во время традиционного брифинга в Вашингтоне официальный представитель Фонда Джерри Райс.

По его словам, срок завершения четвертого пересмотра программы будет зависеть от выполнения властями страны взятых на себя обязательств, в том числе относительно проведения пенсионной реформы, приватизации, результативной борьбы с коррупцией.

Он также заверил, что рассчитывает на возвращение в Украину в ближайшем будущем, чтобы оценить предпринятые меры. Вместе с тем Райс отметил проявленную властями страны во время недавней встречи с первым заместителем главы МВФ Дэвидом Липтоном готовность по выполнению требуемых реформ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первый заместитель директора-распорядителя МВФ Липтон с 12 по 14 сентября находился в Украине с официальным визитом.