Квоты на украинскую агропродукцию заработают уже в октябре

По словам Микольской, в Европарламенте уже приняли решение о внедрении квот. Сам акт вступит в силу в начале октября, а тарифные квоты начнут действовать уже с первого января 2018 года.

В список тарифных продуктов входят: зерновые, пшеничные, молочные и мясные продукты.

Замминистра уверена, что это даст большой толчком для украинских аграриев, так как украинская агропродукция на европейских рынках имеет хорошую конкурентоспособность. Это станет дополнительной мотивацией для зерновых предприятий заработать больше.

Такой шаг со стороны ЕС подтверждает тот факт, что украинская экономика постепенно интегрируется в европейский рынок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине завершен сбор ранних зерновых и зернобобовых культур на общей площади 96 миллионов гектаров. При этом уже намолочено 37,3 миллионов тонн зерна.