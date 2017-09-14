14:20 14.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100173748:roman

Квоты на украинскую агропродукцию заработают уже в октябре

Решение Европейского союза о предоставлении Украине дополнительных квот на аграрную продукцию вступят в силу уже с первого октября. Об этом сообщает заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская.

Квоты на украинскую агропродукцию заработают уже в октябре

По словам Микольской, в Европарламенте уже приняли решение о внедрении квот. Сам акт вступит в силу в начале октября, а тарифные квоты начнут действовать уже с первого января 2018 года.

В список тарифных продуктов входят: зерновые, пшеничные, молочные и мясные продукты.

Замминистра уверена, что это даст большой толчком для украинских аграриев, так как украинская агропродукция на европейских рынках имеет хорошую конкурентоспособность. Это станет дополнительной мотивацией для зерновых предприятий заработать больше.

Такой шаг со стороны ЕС подтверждает тот факт, что украинская экономика постепенно интегрируется в европейский рынок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине завершен сбор ранних зерновых и зернобобовых культур на общей площади 96 миллионов гектаров. При этом уже намолочено 37,3 миллионов тонн зерна.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив