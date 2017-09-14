11:20 14.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100173714:roman

Как будет финансироваться новый Фонд энергоэффективности

Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и Украины Геннадий Зубко и представитель Еврокомиссии по связям со странами-соседями Катарина Матернова обсудили детали работы Фонда энергоэффективности.

Как будет финансироваться новый Фонд энергоэффективности

Об этом передает пресс-служба Минрегиона.

По словам Зубко, первые 50 млн евро Фонд получит уже в следующем году, однако еще стоит определить основные направления финансовой поддержки.

Фонд непосредственно будет заниматься поддержкой проектов на местах, их реализацией, а также проведение аудита потраченных средств. 

В совместном сотрудничестве будет разработан устав Фонда энергоэффективности и Положения о Наблюдательном Совете и порядок отбора его членов.

Представители ЕС будут вовлечены в работу фонда. Они настаивают на том, чтобы в украинское законодательство были внесены отдельные правки - "О коммерческом учете тепло- и водоснабжения" и "Об энергетической эффективности зданий".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине уже примерно 330-ти тысяч семей успели воспользоваться государственной поддержкой – в рамках программы "теплых кредитов".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив