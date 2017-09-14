Как будет финансироваться новый Фонд энергоэффективности

Об этом передает пресс-служба Минрегиона.

По словам Зубко, первые 50 млн евро Фонд получит уже в следующем году, однако еще стоит определить основные направления финансовой поддержки.

Фонд непосредственно будет заниматься поддержкой проектов на местах, их реализацией, а также проведение аудита потраченных средств.

В совместном сотрудничестве будет разработан устав Фонда энергоэффективности и Положения о Наблюдательном Совете и порядок отбора его членов.

Представители ЕС будут вовлечены в работу фонда. Они настаивают на том, чтобы в украинское законодательство были внесены отдельные правки - "О коммерческом учете тепло- и водоснабжения" и "Об энергетической эффективности зданий".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине уже примерно 330-ти тысяч семей успели воспользоваться государственной поддержкой – в рамках программы "теплых кредитов".