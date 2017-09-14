Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Индивидуальные санкции продлены на шесть месяцев и будут действовать до 15 марта 2018 года. Как сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Совета ЕС, такие меры предполагают арест активов и запрет на въезд в страны союза.

Они распространяются на 149 физических и 38 юридических лиц. Вместе с тем из санкционного списка исключены четыре человека в связи с их смертью.

Три юридических лица из прошлых санкционных списков провели слияние, их названия из перечня также исчезло. Однако ЕС добавил в список новую структуру.

В сообщении также сказано, что в потницу, 15 сентября Правовой акт о продлении санкций будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время еженедельной встречи в Брюсселе представители 28 стран ЕС договорились о продлении санкций, которое будет официально принято 14 сентября 2017 года с действием до середины марта 2018 года.