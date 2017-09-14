Доллар в четверг в обменниках вырос до 26,31 гривен

Наличный евро набрал десять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,31 гривен, а евро можно купить по 31,46 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,80-26,12, продажи 26,20 - 26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9769, продажи - 26,3099 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,10, продажи - 31,20-31,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,8388, продажи - 31,4621 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,650-4,440, продажи - 4,530-4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,180, продажи - 4,609 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 13 сентября 2017 года, наличный доллар не изменился и остался на уровне предыдущего дня. Наличный евро набрал две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,28 гривен, а евро можно было купить по 31,56 гривен.