Украина и Корея будут сотрудничать в сфере ветеринарной медицины

Так, 11-го сентября состоялся диалог А. Саенко и представителей корейской делегации по поводу двустороннего сотрудничества в сфере ветеринарной медицины. Такое сообщение поступило от пресс-службы Госпродпотребслужбы Украины.

Встреча эта была проведена в рамках внедрения Республикой Корея проекта по межгосударственному сотрудничеству в сфере производства ветеринарных препаратов (VMPs). Стороны обсуждали поставки ветеринарных препаратов, работу животноводства, регистрацию препаратов и прочее.

Как сообщал УРА-Информ, Украина и Ирландия ранее обсуждали перспективы торговли.