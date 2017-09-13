00:30 13.09.2017 | Экономика | Новости
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Украина и Корея будут сотрудничать в сфере ветеринарной медицины

11 сентября замдиректора Департамента безопасности продуктов и ветмедицины Госпродпотребслужбы говорил с представителями Кореи относительно сотрудничества.

Украина и Корея будут сотрудничать в сфере ветеринарной медицины

Так, 11-го сентября состоялся диалог А. Саенко и представителей корейской делегации по поводу двустороннего сотрудничества в сфере ветеринарной медицины. Такое сообщение поступило от пресс-службы Госпродпотребслужбы Украины.

Встреча эта была проведена в рамках внедрения Республикой Корея проекта по межгосударственному сотрудничеству в сфере производства ветеринарных препаратов (VMPs). Стороны обсуждали поставки ветеринарных препаратов, работу животноводства, регистрацию препаратов и прочее.

Как сообщал УРА-Информ, Украина и Ирландия ранее обсуждали перспективы торговли.


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