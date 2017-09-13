Россия безвозвратно потеряла еще один инструмент энергетического шантажа, - Порошенко

Это очень важный вкладом в энергобезопасность Украины. Я приветствую прибытие американского угля в Украину.

Об этом в среду, 13 сентября, на своей страничке в социальной сети написал президент Украины Петр Порошенко. Он также отметил, что это безвозвратная потеря для России еще одного инструмента энергетического шантажа, несмотря на коварную кражу украинского угля на украинском Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, судно Ocean Ambitious 13 сентября в два часа ночи пришвартовалось к перегрузочному комплексу ГП "Морской торговый порт "Южный" доставив на борту 62 тысяч тонн энергетического угля из США для ТЭС ООО "Центрэнерго".