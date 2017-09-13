13:15 13.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100173635:Polishuk

Россия безвозвратно потеряла еще один инструмент энергетического шантажа, - Порошенко

Факт прибытия в одесский порт первой партии энергетического угля из Соединенных Штатов Америки, является свидетельством взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

Россия безвозвратно потеряла еще один инструмент энергетического шантажа, - Порошенко

Это очень важный вкладом в энергобезопасность Украины. Я приветствую прибытие американского угля в Украину.

Об этом в среду, 13 сентября, на своей страничке в социальной сети написал президент Украины Петр Порошенко. Он также отметил, что это безвозвратная потеря для России еще одного инструмента энергетического шантажа, несмотря на коварную кражу украинского угля на украинском Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, судно Ocean Ambitious 13 сентября в два часа ночи пришвартовалось к перегрузочному комплексу ГП "Морской торговый порт "Южный" доставив на борту 62 тысяч тонн энергетического угля из США для ТЭС ООО "Центрэнерго".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив