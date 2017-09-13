Поставка угля из США является важным вкладом в энергетическую безопасность, - Порошенко

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал президент Петр Порошенко.

Согласно словам президента Украины, уголь из США свидетельствует взаимовыгодному сотрудничеству между стратегическими партнерами.

"Поставка американского угля в Украину означает безвозвратную потерю для России еще одного инструмента энергетического шантажа", - подчеркнул Порошенко.

Напоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в морской торговый порт "Южный" прибыло первое судно из США с энергетическим углем для компании "Центрэнерго". На борту балкера 62 тысячи тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО "Центрэнерго". Кроме того, стивидоры планируют разгрузить импортный груз за трое суток.