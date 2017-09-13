Нефть Brent торгуется выше 54 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 8:14, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,26%. Таким образом, это на 0,31% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Также стало известно, что стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 48,20 доллара за баррель, потеряв 0,06%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате урагана "Харви" предложение нефти на рынке США уменьшилось на 15%. Так, наибольшее снижение зафиксировано в Южном Техасе, где добывалось 1,4 млн барр./сутки сланцевой нефти.