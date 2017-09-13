Нацбанк на 13 сентября вновь ослабил гривну

100 долл - 2601,8958 грн;

100 евро - 3104,8423 грн;

10 российских рублей - 4,5436 грн.

При этом регулятор установил на 13 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1109.655511;

Серебро - 14.848403;

Платина - 831.509657;

Палладий - 782.991003.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 12 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2600,8703 грн;

100 евро - 3120,2641 грн;

10 российских рублей - 4,5494 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 4 августа 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. Соответствующее решение правления НБУ утвердило постановлением от 3 августа 2017 №493-рш "О размере учетной ставки".